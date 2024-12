Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kennzeichendiebstahl in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

(fkl)Am 10.12.2024 kam es in Gronau (Leine) in dem Zeitraum von 18:45 Uhr bis 20:20 Uhr durch Unbekannte zu einem Diebstahl von Kennzeichen an einem Pkw. Dieser parkte auf dem Parkplatz der KGS Gronau, welcher an die Bahnhofstraße angrenzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

