Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Schockanruf: Trickbetrug scheitert

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl aus Pkw

Lauterbach. Am Mittwoch (7.5.), gegen 16 Uhr, schlugen Unbekannte auf dem Parkplatz des Friedwalds in der Eichhofstraße in Lauterbach die Seitenscheibe eines geparkten Autos ein und entwendeten eine Stofftasche, eine Geldbörse und Bargeld vom Beifahrersitz. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schockanruf - Trickbetrug scheitert

Alsfeld. Am Mittwochvormittag (07.05.) erhielt ein Mann aus Alsfeld einen Anruf von seiner vermeintlichen Tochter, die unter Tränen sagte, dass sie in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und von der Polizei festgenommen wurde. Im weiteren Verlauf wurde das geschickt geführten Telefongespräch an einen angeblichen Polizeibeamten aus Alsfeld übergeben, der eine fünfstellige Kaution forderte. Diese Vorgehensweise machte den aufmerksamen Herrn stutzig, woraufhin er das Gespräch beendete und die Polizei verständigte.

Da es in der Vergangenheit zu mehreren solcher Taten in Osthessen mit teils hohen Schadenssummen gekommen ist, sensibilisiert die Polizei eindringlich:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Informieren Sie Angehörige, Verwandte und Bekannte über die aktuelle Anrufwelle.

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell