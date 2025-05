Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aktionstag Fernfahrerstammtisch Hessen in Kirchheim - Polizei überprüft und informiert

Osthessen (ots)

Kirchheim. "Schwerverkehr im Fokus" - so lautete am Mittwoch (07.05.) die Devise in Kirchheim im Rahmen des Fernfahrerstammtisches Hessen. Eine Vielzahl spezialisierter Kräfte verschiedener Kontrollbehörden aus den Polizeipräsidien Ost- und Nordhessen sowie aus Bayern, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität und den Regierungspräsidien Kassel und Gießen waren im Einsatz, um gezielte Kontrollen des Schwerverkehrs durchzuführen und wichtige Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Aktion fand auf dem SVG Autohof Kirchheim statt und diente sowohl der Verkehrssicherheit, als auch der direkten Kommunikation und dem Austausch mit den Kraftfahrenden, Unternehmen, Berufsverbänden und interessierten Personen.

Im Fokus der Kontrolle standen unter anderem die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, der technische Zustand der Fahrzeuge, die Ladungssicherung und Gefahrgutvorschriften. Insgesamt wurden bei der Kontrolle 26 Fahrzeuge und 26 Personen überprüft.

Die Kontrollkräfte stellten 19 Beanstandungen und Verstöße fest. In 4 Fällen musste aufgrund der vorliegenden Verstöße die Weiterfahrt bis zur Mängelbeseitigung untersagt werden. Aufgrund gravierender technischer Mängel musste ein Sattelauflieger aus Slowenien sogar stillgelegt und somit aus dem Verkehr gezogen werden. Die Mängel am Sattelauflieger waren derart schwerwiegend, dass der verständigte Fahrzeughalter seinen Sattelauflieger unmittelbar im Anschluss an die Maßnahmen verschrotten ließ.

Ergebnis der Kontrollen waren neben teilweise nachzusichernder Ladung und zu regulierender Fahrzeugabmessungen auch eingeleitete Bußgeldverfahren in knapp fünfstelliger Höhe.

Parallel zur Kontrolle bot der Fernfahrerstammtisch wiederholt die Möglichkeit zum offenen Austausch zu aktuellen Themen im Transportgewerbe. Fahrer, Firmen- und Pressevertreter sowie Berufsverbände nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und in das direkte Gespräch mit den Kontrollbehörden zu kommen.

Im Resümee bleibt daher festzuhalten, dass mit dem Aktionstag wieder ein nicht zu unterschätzender Beitrag für die Verkehrssicherheit geleistet wurde und ein zielführender Austausch hinsichtlich der oft herausfordernden Arbeit der Berufskraftfahrer, Berufsverbände und Unternehmen stattgefunden hat.

