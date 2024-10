POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule

Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Auf dem Gelände eines Bauhofs an der Westbarthauser Straße im Ortsteil Bockhorst ereignete sich am Montagnachmittag (07.10., 16.40 Uhr) ein Unfall, bei welchem eine 92-jährige Frau verletzt wurde. Der 58-jährige Fahrer eines Radladers stieß beim Rangieren mit der Anwohnerin zusammen, so dass diese zu Sturz kam. Der eingesetzte Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren ...

mehr