POL-OH: PKW brennt aus - Diebstahl von Felgen - Farbschmierereien an Fahrzeugen - Mehrere Autos in Petersberg und Eichenzell aufgebrochen

PKW brennt aus

Gersfeld. Am Mittwoch (7.5.), gegen 23:25 Uhr, stellte ein aufmerksamer Anwohner der Gichenbacher Straße in Dalherda Flammen an einem neben einem Haus parkenden Seat Leon fest. Die sofort verständigte Feuerwehr aus Dalherda, Schmalnau und Hettenhausen, konnten zwar einen Übergriff auf das Gebäude verhindern, jedoch wurde an dem Haus ein Kellerfenster beschädigt. Zur Brandursache kann nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Angaben gemacht werden. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Diebstahl von Felgen

Hünfeld. Unbekannte Langfinger verschafften sich in der Nacht von Mittwoch (7.5.) auf Donnerstag (8.5), gegen 3 Uhr, Zutritt zum Gelände eines Autohauses in der Straße "Zum Wolfsgraben" und entwendeten die montierten Felgen von drei Neufahrzeugen der Marke Audi im Wert von 15.000 Euro. Während der Demontage an einem weiteren Fahrzeug wurden sie augenscheinlich gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien an Fahrzeugen

Künzell. Am Mittwoch (07.05) besprühten Unbekannte auf einem Parkplatz im Hahlweg in einen Pkw und ein Grillmobil mit gelber Sprühfarbe. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere Autos in Petersberg und Eichenzell aufgebrochen

Petersberg. Am Mittwoch (7.5.), in der Zeit von 13.15 bis 13.40 Uhr, schlugen Unbekannte in der Eisenacher Straße die Heckscheibe eines geparkten VW Golfs ein und entwendeten eine schwarze Handtasche, einen braunen Geldbeutel und Bargeld aus dem Kofferraum des Autos. Es entstand Sachschaden von rund 600 Euro.

Eichenzell. Im Zeitraum von 17.15 Uhr bis 17.30 Uhr wurde die Scheibe der Beifahrertür eines Volvos, der in der Fatimastraße geparkt war, eingeschlagen und ein Rucksack aus dem Fußraum vor dem Beifahrersitz entwendet. Es entstand Sachschaden von rund 600 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

