POL-OH: Gemeinsam für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum - Präventionsveranstaltung am 13. Mai am Bahnhof Fulda

Fulda. Zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum veranstalten die Partner des KOMPASSbahnhofs Fulda am Dienstag, den 13. Mai 2025, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr, eine groß angelegte Präventionsaktion. Diese findet auf dem Bahnhofsvorplatz Fulda, in Stadtbussen sowie im öffentlichen Nahverkehr (Deutsche Bahn) statt.

KOMPASSbahnhof ist eine gemeinsame Sicherheitsinitiative der Landespolizei Hessen, der Bundespolizei und der Deutschen Bahn AG. Ziel ist es, durch koordinierte Maßnahmen das Sicherheitsgefühl von Bürgerinnen und Bürgern im Bereich des öffentlichen Verkehrsraums nachhaltig zu stärken.

Am gemeinsamen Informationsstand auf dem Bahnhofsvorplatz können sich Interessierte - insbesondere auch Schülerinnen und Schüler - über zentrale Präventionsthemen wie Zivilcourage, Opferschutz und den Umgang mit Gewaltdelikten im öffentlichen Nahverkehr informieren.

Flankiert wird die Aktion durch sichtbare Präventionsstreifen der Bundes-, Landes- und Stadtpolizei, die sowohl in den Regionalzügen als auch in Stadtbussen präsent sein werden. Ziel ist der direkte Dialog mit Fahrgästen, um gemeinsam zur Stärkung von Sicherheit und Vertrauen im öffentlichen Raum beizutragen.

Die Veranstalter freuen sich über rege Beteiligung und den Austausch mit der Bevölkerung.

Einladung an Medienvertreter

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Präventionsveranstaltung am 13. Mai am Bahnhofsvorplatz zu besuchen und darüber zu berichten.

