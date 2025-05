Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

23-Jähriger flüchtet vor Polizei

Wildeck. Eine Polizeistreife wurde am Donnerstag (08.05.), gegen 17.15 Uhr, auf ein Kleinkraftrad in Obersuhl aufmerksam und beabsichtigte den Fahrer aufgrund des fehlenden Versicherungskennzeichen einer Kontrolle zu unterziehen. Der 23-Jährige missachtete die Anhaltesignale der Streife und versuchte sich durch eine Flucht über einen Parkplatz im "Hessenweg" der Kontrolle zu entziehen. Bei dem Versuch zwischen zwei geparkten Pkw hindurch zu fahren, touchierte er diese und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 2.600 Euro. Der 23-Jährige flüchtete fußläufig weiter und konnte schlussendlich von der zu Fuß folgenden Streife vorläufig festgenommen werden. Der junge Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg leistete aktiven Widerstand gegen die Beamten und verletzte diese durch Schläge und Tritte leicht. Da der 23-Jährige augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der 23-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz verantworten.

75-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (08.05.), gegen 16 Uhr, befuhr eine 75-jährige Radfahrerin aus Groß-Gerau mit ihrem Pedelec den Tulpenweg und wollte nach rechts in den Seilerweg abbiegen. Ein 41-jähriger Bad Hersfelder war zur gleichen Zeit mit seinem Pkw auf der Straße "Am Wendeberg" unterwegs und beabsichtigte nach links in den Seilerweg einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Die 75-Jährige wurde schwer verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Polizeistation Bad Hersfeld

Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer

Alheim. Am Donnerstag (08.05.), gegen 17.30 Uhr, befuhr eine 50-jährige Ford-Puma-Fahrerin aus Alheim die Straße "Im Feld" und wollte dort an der Einmündung nach links in die "Hasperothstraße" abbiegen. Eine 76-jährige Radfahrerin, ebenfalls aus Alheim, befuhr die Hasperothstraße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 76-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell