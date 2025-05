Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zerkratztes Auto - Schaden an Gartenzaun

Vogelsbergkreis (ots)

Zerkratztes Auto

Lauterbach. Zwischen Mittwoch (07.05), 14.30 Uhr, und Donnerstag (08.05.), 11 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen weißen VW Passat. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Wörth" geparkt. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schaden an Gartenzaun

Mücke. Unbekannte beschädigten am Mittwochnachmittag (07.05), in der Zeit von 16 Uhr bis 20.15 Uhr, den Gartenzaun eines Wohnhauses in der Straße "Klein-Eichener-Weg". Es entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

