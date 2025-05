Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall eines Motorradfahrers mit Personenschaden in Wüstensachsen

Fulda (ots)

Am Sonntag,(11.05.), gegen 12.20 Uhr, kam es auf der B 284 zwischen Ehrenberg (Wüstensachsen) und der Wasserkuppe zu einem Alleinunfall mit Personenschaden. Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr die besagte Bundesstraße von Wüstensachsen kommend in Fahrtrichtung Wasserkuppe. Im Bereich der dortigen S-Kurve kam der Motorradfahrer aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die dortige Leitplanke und stürzte. Am Motorrad entstand Sachschaden. Der Motorradfahrer verletzte sich in Folge des Unfallgeschehens nach aktuellem Kenntnisstand leicht und wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Vor Ort eingesetzt waren neben der Polizeistation Hilders ein Rettungs - und ein Notarztwagen.

