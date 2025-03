Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mutmaßlicher E-Scooter-Dieb gefasst

Viersen (ots)

Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr hat ein 24-Jähriger am Gereonsplatz in Viersen beobachtet, wie ein Mann sich mit einem Bolzenschneider am Schloss seines E-Scooters zu schaffen machte. Die Polizei konnte diesen Tatverdächtigen, einen 50-jährigen Deutschen aus Viersen, kurz darauf in der Nähe antreffen und vorläufig festnehmen. Er wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Seit Anfang der Woche hatte es vermehrt E-Scooter-Diebstähle in Viersen gegeben. Ob der hier Tatverdächtige auch für weitere Taten infrage kommt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. /hei (315)

