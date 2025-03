Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Friseursalon - Haben Sie Hinweise?

Grefrath (ots)

Zwischen Mittwoch, 26. März, 15:10 Uhr und Donnerstag, 27. März, 08:30 Uhr wurde in einen Friseursalon in der Straße "Markt" in Grefrath eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt in in den Laden. Hier wurde eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen. Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0 entgegen. /jk (314)

