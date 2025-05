Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update - Verkehrsunfall mit Linienbus - 64-Jähriger verstorben

Fulda (ots)

Am Montag (12.05), gegen 10.30 Uhr, kam es aus bisher nicht bekannten Gründen an der Kreuzung Weichselstraße /Weserstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Touran und einem Linienbus, wobei mehrere Personen - darunter auch ein Radfahrer - verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 64-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW von der Donaustraße kommend in Richtung Weichselstraße unterwegs und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Linienbus zusammen. In Folge des Zusammenstoßes wurde ein auf der Weserstraße befindlicher Radfahrer von dem Bus erfasst und schwer verletzt. Auch die beiden 64-jährigen Insassen des Autos kamen zur weiteren medizinischen Behandlung schwer verletzt in umliegende Kliniken, wo der Pkw-Fahrer kurz darauf verstarb. Zudem wurden drei Fahrgäste des Linienbusses leicht verletzt und kamen ebenfalls zur weiteren Untersuchung mit Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda ein Sachverständiger beauftragt.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf rund 60.000 Euro. Neben den beteiligten Fahrzeugen wurde zudem ein geparktes Auto sowie eine Mauer beschädigt.

Erstmeldung - Verkehrsunfall mit Linienbus

Fulda. Am Montag (12.05.), gegen 10.30 Uhr, kam es aus bisher nicht bekannten Gründen an der Kreuzung Weichselstraße / Mainstraße es nach ersten Informationen zu einem Verkehrsunfall an dem ein Linienbus, ein Pkw und ein Radfahrer beteiligt sind. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt. Aktuell sind Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Weitere Informationen folgen.

(ML)

