Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Feuerwehr löschte Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Nürnberg (ots)

Die Feuerwehr Nürnberg wurde heute (19.11.2024) gegen 01:20 Uhr zu einem Kellerbrand in ein Mehrfamilienhaus in der Katzwanger Straße in Nürnberg gerufen. In der Alarmmeldung der Integrierten Leitstelle Nürnberg wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass kleinere Explosionen aus dem Haus wahrzunehmen sind. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller wahrnehmbar. Durch die Flammeneinwirkung zerbarsten bereits im Keller gelagerte Spraydosen. Glassplitter der Hauseingangstüre lagen auf der Straße vor dem Haus. Die Feuerwehr leitete schnell die Brandbekämpfung im Keller ein. Die verrauchten Bereiche des Hauses wurden zügig abgesucht und das Gebäude teilweise geräumt. Die Anwohner wurden vorerst in einem bereitgestellten Bus der VAG untergebracht. Die weitere Unterbringung konnte über die Hilfsorganisationen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr organisiert werden. Da die Hausversorgungsleitungen durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurden, mussten auch die vom Brand zunächst nicht betroffenen Bewohner des Mehrfamilienhauses ebenfalls ihre Wohnungen verlassen und anderweitig untergebracht werden. Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr Nürnberg, die Freiwillige Feuerwehr Gartenstadt, der Rettungsdienst sowie Betreuungs- und Transportkomponenten der Hilfsorganisationen, die VAG Nürnberg und die Polizei.

