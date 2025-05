Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zerkratztes Auto - Diebstahl von Pedelec - Dieseldiebstahl auf Baustelle

Vogelsbergkreis (ots)

Zerkratztes Auto

Lauterbach. Zwischen Freitag (09.05.), 16 Uhr, und Samstag (10.05.), 12.30 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen schwarzen Toyota Aygo. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Straße "Am See" geparkt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Pedelec

Schlitz. Am Freitag (09.05.), gegen 21.15 Uhr, entwendete eine unbekannte männliche Person ein in der Straße "Ringmauer" abgestelltes schwarzes Pedelec der Firma Ado D30 C im Wert von 999 Euro. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Bahnhofstraße und konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 190 cm groß, dunkle Hautteigt, 30-40 Jahre alt, lange, dunkle Rasterlocken, bekleidet mit einer bunten Jacke und einer schwarzen Hose. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl auf Baustelle

Schotten. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitag (09.05), 12.30 Uhr, bis Montag (12.05.), 7.15 Uhr, von einer Baustelle an der Landstraße 3338 zwischen den Ortschaften Breungeshain und Sichenhausen eine größere Menge Dieselkraftstoff aus zwei Baustellenfahrzeugen und einem Tank. Die Schadenshöhe beträgt rund 745 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell