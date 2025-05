Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Kennzeichen entwendet - Zigarettenautomat zerstört - Bedrohung - Trickdiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Pkw

Bad Hersfeld. Bislang unbekannte Täter schlugen am Samstag (10.05.), zwischen 8.10 und 8.40 Uhr, die Scheibe eines braunen Hyundai ix20 ein und entwendeten eine Handtasche, die sich auf der Rückbank befand. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Straße "Alter Kirchweg". Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Bebra. Von einem VW Golf entwendeten Unbekannte zwischen Freitagabend (09.05.) und Samstagmittag (10.05.) die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF - JG 65". Das Fahrzeug war in der Schulstraße in Weiterode geparkt.Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zigarettenautomat zerstört

Heringen. Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht zu Montag (12.05.), gegen 3.25 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Straße "Am Guten Born". Mit Bargeld und Zigaretten in noch unbekanntem Wert flüchteten sie. Zeugen wurden durch einen Knall darauf aufmerksam und informierten umgehend die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bedrohung

Bad Hersfeld. Ein 55-jähriger Mann zeigte am Freitagabend (09.05.), gegen 20.20 Uhr, bei der Polizeistation Bad Hersfeld an, dass er in der Straße "Auf dem Tageberg" von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert wurde, den Handy-Chatverlauf zu zeigen. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Unbekannte wieder. Dieser führte nach Aussagen des Geschädigten einen schusswaffenähnlichen Gegenstand mit sich.

Der Bad Hersfelder beschreibt den Unbekannten wie folgt: männlich, circa 20 Jahre alt, schlanke Statur, kurzgeschorene dunkelblonde Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einer graugrünen Bomberjacke mit schwarzen Applikationen, einer Jeanshose sowie Springerstiefeln. Zudem war der Unbekannte mit einer Enduro mit zwei Satteltaschen und ohne Kennzeichen unterwegs.

Die Polizei hat nun die entsprechenden Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Trickdiebstahl

Bad Hersfeld. Am Freitag (09.05.) waren dreiste Betrüger in Bad Hersfeld unterwegs. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten in der Knottengasse Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin, indem sie vorgaugelten Scherenschleifer zu sein. Während einer der Unbekannten die Frau durch geschickte Gesprächsführung ablenkte, entwendete der andere diversen Goldschmuck. Die beiden Männer flüchteten anschließend in einem dunklen Lieferwagen.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, circa 175 cm, kräftige Statur, etwa 40 bis 50 Jahre, sprach Deutsch mit leichtem osteuropäischem Akzent und hatte kurze, dunkle nach vorne gekämmte Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Brille, ein dunkles blaugraues T-Shirt, eine helle lange Hose sowie weiße Sneaker.

Täter 2: männlich, circa 180 bis 185 cm, schlanke Statur, etwa 40 bis 50 Jahre, sprach Deutsch mit leichtem osteuropäischem Akzent, hatte kurze, dunkle Haare mit gräulichem Schimmer. Er trug eine Brille sowie hellere Oberbekleidung.

Ihre Polizei sensibilisiert:

Es gibt Kriminelle, Männer wie Frauen, die ältere Menschen gezielt in ihren Häusern und Wohnungen aufsuchen, um sie zu bestehlen. Sie klingeln unter einem Vorwand an der Haustür, um sich Zutritt zu den Wohnungen zu verschaffen.

Denken Sie daran: Trickbetrug ist vielfältig. Trickbetrüger sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie erfinden immer wieder an die Bedürfnisse der Opfer zugeschnittene Maschen, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und so hohe Vermögenswerte zu ergaunern.

Sollten Sie an der Haustüre aufgesucht werden, seien sie skeptisch und sichern Sie sich ab:

- Lassen Sie nie Unbekannte direkt in Ihr Haus/ Ihre Wohnung! - Überprüfen Sie die Angaben des Besuchers - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt! - Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige!

Weitergehende Informationen und nützliche Tipps zu unterschiedlichen Präventionsthemen finden Sie unter: https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional.-Informiert./

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell