POL-WAF: Wadersloh. Vorfälle im Zusammenhang mit dem Schützenfest

Anlässlich des Wadersloher Schützenfestes wurde die Polizei am Sonntag, 15.6.2025 zu drei Vorfällen hinzugezogen.

Gegen 0.40 Uhr benötige ein 18-Jähriger einen Rettungswagen wegen einer Gesichtsverletzung. Nach Angaben des deutlich alkoholisierten Waderslohers sei er auf dem Nachhauseweg auf der Liesborner Straße von drei Personen angegriffen worden. Er stürzte, woraufhin ein Täter ihm noch gegen den Kopf getreten haben soll. Angaben zu den Tatverdächtigen liegen nicht vor. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/811-0 entgegen.

Am Sonntagmorgen, 7.15 Uhr kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung in Höhe der Sparkasse auf der Überwasserstraße. Hier warteten vier Personen, eine 24-jähriger Wadersloherin, ein 19-jähriger Stromberger sowie ein 22-jähriger Wadersloher und ein 46-jähriger Lippstädter, auf ein Taxi. Während dieser Zeit kamen zwei Unbekannte auf die Gruppe zu, die sich scheinbar aufgrund einer Äußerung der Gruppe angegriffen fühlten. Plötzlich schlugen die unbekannte Frau und auch der unbekannte Mann den Stromberger. Dann ging das Paar über die Gartenstraße in Richtung der Straße Poßkamp weiter. Die Tatverdächtige ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,65 Meter groß, schlank, osteuropäischer Phänotypus und hat lange blonde Haare, die sie zu einem Zopf trug. Ihr Begleiter soll mit Vornamen Dimitry heißen, etwa 30 bis 40 Jahre alt und osteuropäischen Phänotypus sein. Der Mann ist schlank, circa 1,75 Meter groß, hat kurze Haare und trug eine kurze blaue Hose. Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Beckum entgegen, Telefon 02521/911-0.

Der letzte Einsatz des Tages lief gegen 23.15 Uhr auf, als ein Mann randalierte. Der 34-Jährige aus Diestedde verhielt sich mehrfach aggressiv, zeigte einige Male den Hitlergruß und äußerte sich beleidigend. Polizisten erteilten dem alkoholisierten Mann einen Platzverweis, dem er allerdings nicht nachkam. Deshalb nahmen die Einsatzkräfte den 34-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

