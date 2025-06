Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Mann hinderte alkoholisierten Autofahrer an Weiterfahrt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 15.6.2025, 19.15 Uhr beobachtete ein 39-Jähriger einen betrunkenen Mann auf einem Firmenparkplatz an der Ravensberger Straße in Füchtorf. Zunächst fiel dem Füchtorfer der Warendorfer vor sein Auto, dann stand der 67-Jährige auf und ging zu seinem eigenen Pkw. Der Warendorfer stieg dann in sein Auto und fuhr aus der Parklücke. Der 39-Jährige hinderte den Mann weiterzufahren und ließ sich den Autoschlüssel aushändigen. Polizisten nahmen den alkoholisierten Senior mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des Warendorfers sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

