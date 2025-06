Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Mann bedrohte Person

Warendorf (ots)

Am Montag, 16.6.2025, 12.15 Uhr lief ein Mann mit einem Messer unkontrolliert auf Anwesende auf dem Golfplatz in Alverskirchen zu und bedrohte einen Mann. Als Polizisten dort eintrafen und ihre Pistolen zogen, warf der 58-Jährige das Messer weg. Der Alverskirchener wurde zu Boden gesprochen und in Gewahrsam genommen. Das Messer wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Später erfolgte die Einweisung des 58-Jährigen in eine Fachklinik.

