POL-HAM: Radfahrerin bei Dooring-Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein Pedelec-Fahrer aus Hamm ist am Mittwoch, 26. März, auf der Borbergstraße gegen eine Autotür gekracht.

Der 60-Jährige war gegen 10.20 Uhr in Richtung Norden unterwegs, als ein 53-jähriger Ford-Fahrer aus Sprockhövel die Fahrertür öffnete, um aus seinem Wagen auszusteigen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß.

Sowohl am Fahrrad als auch am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren hundert Euro.

Aufgrund der Kollision stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (rv)

