Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Autos in Drolshagen aufgebrochen

Drolshagen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (13. Mai) zwei Autos im "Essinghauser Weg" auf. Bei einem Renault Megane warfen sie zunächst eine Seitenscheibe ein und durchsuchten anschließend den PKW-Innenraum. Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel ihnen dabei keine Beute in die Hände. Dies war bei einem schwarzen VW Touran anders. Hier gelangten die Täter durch Manipulation des Türschlosses in den PKW, aus welchem sie Bargeld im dreistelligen Eurobereich entwendeten. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

