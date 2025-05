Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ortsschild von "Erlhof" im Auto

Lennestadt/Kirchhundem (ots)

Wer fährt da so spät noch bei Nacht und Wind? Diese Frage stellten sich Beamte der Polizeiwache Lennestadt am Freitagabend gegen 20:35 Uhr in Grevenbrück. Hier war ihnen nämlich ein 21-jähriger Autofahrer auf der "Siegener Straße" aufgefallen. Der junge Fahrer hatte zwar nichts mit Goethes "Erlkönig" zu tun, allerdings mit der Ortschaft "Erlhof". Denn das Schild der Kirchhundemer Ortschaft in Richtung "Stelborn" befand sich leicht abgedeckt im hinteren Fußraum des Fahrzeugs. Wie der Mann in den Besitz des Ortsschildes gelangte, ist derzeit noch unbekannt und Bestandteil der Ermittlungen. Das sichergestellte Ortsschild wurde mittlerweile wieder an den Bauhof der Gemeinde Kirchhundem ausgehändigt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und der 21-Jährige wird sich im weiteren Verfahren noch verantworten müssen.

