POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt

Kirchhundem (ots) - Der Diebstahl einer weißen Enduro der Marke BETA, Modell RR4T, wurde der Polizei am Montag (12. Mai) in Kirchhundem gemeldet. Das Zweirad wurde in der vorangegangenen Nacht vor der Wohnanschrift des Halters in der Siegener Straße entwendet. Die Enduro hat einen Wert im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr