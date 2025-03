Rheurdt-Schaephuysen (ots) - Am Samstagabend (15. März 2025) gegen 23:50 Uhr haben unbekannte Täter offenbar versucht, in eine Goldschmiede an der Straße Am Hacksteinskuhlen einzudringen. Da das Geschäft in einem Wohn- und Geschäftshaus liegt, bemerkte ein Bewohner die lauten Geräusche an der Eingangstür und wollte nachsehen. Damit störte er die Täter, die die Flucht antraten - ohne Beute. Zeugen, die weitere ...

