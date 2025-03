Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - E-Scooter Fahrer wollte es bequem haben und war mit altem Kennzeichen unterwegs: Strafanzeige

Geldern (ots)

Am Donnerstagmittag (13. März 2025) kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes Geldern den Fahrer eines E-Scooters, der auf dem Radweg am Harttor unterwegs war - und das ziemlich ungewöhnlich. Der 26-jährige Gelderner hatte auf dem Trittbrett des E-Scooters einen Klappstuhl befestigt und fuhr daher bequem sitzend. Nur leider ist das so nicht erlaubt. Bei der Überprüfung stellten die Beamten außerdem fest, dass die am E-Scooter angebrachte Versicherungsplakette nicht mehr gültig war. Seit dem 01. März 2025 müssen an E-Scootern, Mofas und Kleinkrafträdern etc. neue Versicherungskennzeichen für das Jahr 2025 in grüner Farbe angebracht sein. Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen fehlendem Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt - sitzend und stehend - wurde ihm untersagt. (cs)

