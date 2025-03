Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Automarder unterwegs

Zeugen gesucht

Rheurdt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16. März 2025) haben Automarder in Rheurdt ihr Unwesen getrieben. Auf der Marienstraße, der Albertstraße und am Henningsweg verschafften sie sich ohne erkennbare Spuren Zugriff auf den Innenraum von drei Fahrzeugen und erbeuteten ein Smartphone, Kleingeld von geringer Höhe und Werkzeugmaschinen. Am Bruchweg und am Geranienweg durchsuchten die Unbekannten zwei Pkw, gestohlen wurde aber nichts.

Auf der Moränenstraße wurden die unbekannten Täter/Täterinnen um kurz vor 04:00 Uhr von einer Überwachungskamera dabei erfasst, wie sie einen Ford PKW angehen und durchsuchen. Zu sehen sind drei Personen. Eine Person trug ein helles Oberteil und eine dunkle Hose, eine weitere trug ein dunkles Oberteil und eine helle Hose und hatte einen Rucksack dabei. Eine dritte Person ist nicht näher zu beschreiben. Auf der Moränenstraße entwendeten sie eine Sporttasche, aus der sie Münzgeld entnahmen. Danach ließen sie die Tasche in einem Vorgarten zurück.

Zeugen, die Hinweise an den verschiedenen Tatorten etwas Verdächtiges gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1280. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell