POL-HS: Bei Sturz mit Kleinkraftrad schwer verletzt

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Zwei unbekannte Täter stahlen am 11. Juli (Freitag) auf einem Kinderspielplatz an der Königsberger Straße, zwischen 19.30 Uhr und 19.35 Uhr, zwei Taschen und flohen anschließend mit einem Kleinkraftrad. Eine Zeugin fand die Taschen in der Nähe wieder auf. Es wurden Bargeld und eine Zigarettenpackung daraus gestohlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

