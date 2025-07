POL-HS: Taschen auf Spielplatz gestohlen

Wegberg-Dalheim (ots) - Zwischen Samstag, 12. Juli, 22.30 Uhr und Sonntag, 13. Juli, 5.15 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch zwei aufgebrochene Fenster in einen Rohbau am Philosophenweg. Die Täter sammelten Elektrowerkzeuge zum Transport in einer großen Werkzeugkiste. Sie ließen die Kiste samt Inhalt zurück, bevor sie unerkannt flüchteten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

