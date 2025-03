Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Mit Machete und Drogen im Auto unterwegs - Aachener Zoll stoppt 32-Jährigen

Ein 32-jähriger Mann war mit einer griffbereiten Machete unterwegs. In seiner Unterhose hatte er Drogen.

Aachen (ots)

Beamte des Hauptzollamts Aachen haben am 7. März 2025 gegen einen 32-jährigen Autofahrer in Aachen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eröffnet. Der Mann, der zuvor den niederländisch-deutschen Grenzübergang passiert hatte, war mit einer griffbereiten Machete, einem Fahrtenmesser, einem ebenfalls griffbereiten Schweizer Gertel und einer Axt unterwegs, als die Zöllner ihn zwecks Kontrolle an der Anschlussstelle Aachen-Zentrum von der Bundesautobahn 4 leiteten. In einem Rucksack im Kofferraum des Autos fanden die Beamten außerdem einen Teleskopschlagstock.

Nach eigenen Angaben war der Deutsche zuvor zum Einkaufen in den Niederlanden gewesen. Details zu seiner Reiseroute konnte oder wollte er nicht nennen. Auf die Frage der Zöllner nach mitgeführten Drogen gab der 32-Jährige zu, Marihuana in der Unterhose zu haben. Es handelte sich um zwei Minigriptütchen mit insgesamt 8 Gramm Marihuana. Die Zöllner eröffneten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz.

Zum Sachverhalt einlassen wollte sich der Beschuldigte vor Ort nicht. Die Kontrollbeamten stellten sämtliche aufgefundenen Gegenstände sicher.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell