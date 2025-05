Polizei Mettmann

POL-ME: Diebstahl-Serie: Drei Handwerkerautos aufgebrochen - 2505127

Velbert (ots)

Zwischen Mittwoch, 28. Mai 2025, 19 Uhr und Donnerstag, 29. Mai 2025, 18 Uhr kam es in Velbert zu Einbrüchen und Diebstählen bei drei Handwerkerautos. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

In der Nacht zu Donnerstag wurde an der Lortzingstraße ein Peugeot Boxer aufgebrochen. Die unbekannten Täter oder Täterinnen entwendeten aus dem Fahrzeuginnern hochwertige Werkzeuge. Der Halter bemerkte den Diebstahl am Donnerstagmorgen gegen 11:30 Uhr und stellte zugleich fest, dass in einen in der Nähe abgestellten Ford Transit Custom ebenfalls eingebrochen wurde. Ob auch aus dem Ford etwas gestohlen wurde, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

In unmittelbarer Nähe wurde zudem zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 18 Uhr, ein weiteres Auto aufgebrochen. Auch in den in der Straße Grünheide abgestellten Mercedes Benz Sprinter brachen die Täter oder Täterinnen gewaltsam ein und entwendeten diverse Werkzeuge.

Insgesamt wird der Gesamtschaden durch die Schäden an den drei Fahrzeugen und die Diebstähle auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Handlungen im Zeitraum zwischen Mittwoch, 28. Mai 2025, 19 Uhr und Donnerstag, 29. Mai 2025, 18 Uhr geben? Die Polizei Velbert nimmt Hinweise unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

