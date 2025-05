Polizei Mettmann

POL-ME: PKW-Diebstahl in Velbert - 2505125

Velbert (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 28. Mai 2025, wurde in Velbert ein Suzuki Baleno gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen: Der Halter des schwarzen Wagens entdeckte den Diebstahl am Mittwochmorgen und verständigte die Polizei. Der auf einem Parkplatz in der Straße Am Kostenberg geparkte Suzuki hat einen Wert von circa 2.000 Euro. Das Auto mit dem Kennzeichen für den Kreis Mettmann (ME) wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Handlungen im Zeitraum zwischen Dienstag, 27. Mai 2025, 21 Uhr und Mittwoch, 28. Mai 2025, 8 Uhr geben? Die Polizei Velbert nimmt Hinweise unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell