POL-ME: Einladung zum Pressetermin mit Minister Reul zu Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr sicher.mobil.leben: Kinder im Blick

Monheim am Rhein (ots)

Kinder zählen zu den schwächsten Teilnehmern im Straßenverkehr. Im vergangenen Jahr wurden landesweit 6.645 Kinder bei Verkehrsunfällen in Nordrhein-Westfalen verletzt, zehn kamen ums Leben. Unseren Nachwuchs für den Straßenverkehr zu wappnen und fit für den Schulweg zu machen, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Verkehrssicherheit bei der Polizei Nordrhein-Westfalen.

An der Grundschule am Lerchenweg in Monheim am Rhein findet darum ein Verkehrssicherheitstag für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern statt, an dem auch Innenminister Herbert Reul teilnimmt.

Zur Berichterstattung laden wir Pressevertreterinnen und Pressevertreter herzlich ein.

Zeit: Dienstag, 3. Juni 2025, 8.30 Uhr

Ort: Grundschule am Lerchenweg, Lerchenweg 2, 40789 Monheim am Rhein

Um Anmeldung bis Montag, 2. Juni 2025, 15.00 Uhr an pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de wird gebeten.

