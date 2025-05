Polizei Mettmann

POL-ME: Brandstiftung - VW Golf beschädigt - 2505123

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Freitag, 30. Mai 2025, kam es in Monheim am Rhein zu einer Brandstiftung, bei der ein grauer VW Golf erheblich beschädigt wurde.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 1 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge am Steglitzer Platz das brennende Auto. Zudem vernahm er einen lauten Knall. Richtigerweise alarmierte der Zeuge daraufhin die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, durch den die Heckscheibe zerstört und die hintere Karosserie stark beschädigt wurde. Der Sachschaden wird vorläufig auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Ein weiterer Zeuge bemerkte zur Tatzeit drei Jugendliche, die sich vom Ort des Feuers in Richtung Grunewaldstraße entfernten. Ob sie mit dem Brand im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat zur angegebenen Zeit am Steglitzer Platz Ungewöhnliches bemerkt oder kann sonst zur Aufklärung beitragen?

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell