FW-MG: Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage im Vitusbad - Deutsche Einzelmeisterschaften im Rettungssport müssen zweimal kurzzeitig pausieren

Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach durch die Brandmeldeanlage des Vitusbades zur Breitenbachstraße alarmiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten den Ursprung der Rauchentwicklung schnell auf den Küchenbereich zurückführen. Hier konnten aufgrund eines technischen Defektes in der Absaugeinrichtung die emittierten Kochdünste nicht abziehen und sammelten sich unter anderem in der Zwischendecke, so dass die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Die Einsatzkräfte setzten zur Entrauchung einen elektrisch betriebenen Lüfter ein und beförderten den entstanden Rauch über Fenster ins Freie.

Wenige Stunden später dann erneut Alarm im Schwimmbad. Wieder waren es die Kochdünste, die in einem nicht ausreichenden Maße abgesaugt werden konnten und den Alarm auslösten. So wurde nach Rücksprache mit den Betreibern der Kochbetrieb bis zur Instandsetzung der Absauganlage eingestellt.

Zum Zeitpunkt der beiden Alarmierungen fanden die 6. Internationalen Deutschen Einzelstrecken-Meisterschaften (DEM) der DLRG im Rettungssport statt, die für die Dauer der Einsatzmaßnahmen jeweils kurz unterbrochen werden mussten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verließen das Gebäude in beiden Fällen vorschriftsmäßig und fanden sich an den vorgegebenen Sammelplätzen ein.

Im Einsatz waren je die Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen I (Neuwerk) und II (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen / Brandamtmann Thomas Mandrossa

