FW-MG: Brennendes Gebüsch an einem Bahndamm

Mönchengladbach - Windberg, 09.05.2025, 14:01 Uhr, Lindenstraße (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach durch viele Notrufe zu einem brennenden Gebüsch an der Eisenbahnbrücke an der Lindenstraße alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen hatte sich der Brand bereits unterhalb der Eisenbahnbrücke auf 100m² ausgebreitet. Der Bereich im Umkreis der Eisenbahnbrücke an der Lindenstraße war stark verraucht. Sofort wurde von der Brücke ein Strahlrohr eingesetzt um den darunter brennenden Böschungsbereich zu löschen. Erst mit der Sperrung der Eisenbahnstrecke konnten sich die Einsatzkräfte auch über den Bahndamm zur Brandbekämpfung mit sogenannten Löschrucksäcken vorarbeiten und den Brand zu bekämpfen. Bei den Löschrucksäcken handelt es sich um speziell für die Flächen- und Waldbrandbekämpfung vorgehaltene transportable Wasserrucksäcke mit einer Löschdüse. Um Brandnester aufzuspüren und um ein wieder aufflammen zu verhindern wurde eine Wärmebildkamera eingesetzt und der Brandbereich beregnet. Für die Dauer der Löschmaßnahmen kam es auf der Lindenstraße zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz war das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Holger Coenen Brandamtmann

