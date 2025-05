POL-ME: Zusammenarbeit mehrerer Behörden bei Großkontrolle in Heiligenhaus - 2505119

Polizei Mettmann

Zusammenarbeit mehrerer Behörden bei Großkontrolle in Heiligenhaus

Heiligenhaus

In Heiligenhaus fand am Dienstag, 27. Mai 2025, eine umfangreiche Kontrollaktion in einer Hochhausanlage statt. Die Polizei sowie Mitarbeitende der Familienkasse, des Zolls und der kommunalen Ordnungsdienste der Städte Heiligenhaus, Velbert und Wülfrath zeigten bei einem gemeinsamen Einsatz im Rahmen des Projektes "zOOm" Präsenz. Auch die Meldebehörde, das Sozialamt, die Feuerwehr sowie die Stadtwerke waren bei der Überprüfung des 13-stöckigen Gebäudes vor Ort. Kurz nach 6:00 Uhr begannen die Einsatzkräfte mit der Kontrolle der rund 50 Wohneinheiten, in denen etwa 130 Bewohnerinnen und Bewohner leben.

Das ist die Bilanz des Einsatzes:

Im Verlauf der Aktion stellte die Familienkasse mehrere relevante Sachverhalte fest, die nun einer weiteren Prüfung und gegebenenfalls der Einleitung weiterer Maßnahmen bedürfen. Auch durch die Überprüfung der Meldedaten sowie der Ausweisdokumente ergaben sich insgesamt 17 Verstöße gegen das Melderecht. In einem Fall besteht der Verdacht auf einen illegalen Aufenthalt; die weiteren Ermittlungen übernimmt das Ausländeramt des Kreises Mettmann.

Ziel der Maßnahme war es, mögliche Leistungsmissbräuche aufzudecken, für Rechtssicherheit zu sorgen und gleichzeitig zur Verbesserung der Lebensverhältnisse vor Ort beizutragen. Die Ergebnisse belegen die Notwendigkeit und Effizienz der interkommunalen und interbehördlichen Zusammenarbeit. Für die beteiligten Behörden war die Aktion eine erfolgreiche Premiere, bei der die Zusammenarbeit trotz der komplexen Rahmenbedingungen reibungslos verlief.

Was bedeutet das "zOOm-Projekt"?

Die Abkürzung "zOOm" steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von zOOm nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des zOOm-Projekts.

