POL-ME: Zwei Roller gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2505117

Velbert (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 27. Mai 2025, wurden in Velbert-Neviges zwei Motorroller der Marken Aprilia und Longjia entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

In der Nacht auf Montag stellte ein 31-jähriger Velberter seine schwarze Aprilia SR 50 gegen 17 Uhr am Straßenrand an der Elsbeeker Straße in Höhe der Hausnummer 68 ab. Am Dienstag bemerkte er gegen 10 Uhr den Diebstahl des Rollers. Am selben Abend parkte eine 17-jährige Velberterin gegen 19 Uhr ihre Longjia an der zwei Kilometer entfernten Elberfelder Straße in Höhe der Hausnummer 114. Als sie gegen 22 Uhr zurückkam, war auch ihr Roller gestohlen worden.

Die Velberterin und der Velberter alarmierten richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung nach den Rollern einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem Erfolg. Wie die Fahrzeuge gestohlen werden konnten und ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Wert der Aprilia wird auf 350 Euro geschätzt, der Wert der Longjia auf 500 Euro.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Rollerdiebinnen oder -diebe und den Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Autos nimmt die Polizei Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell