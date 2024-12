Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Einbrüche in Wohnhäuser

Kreis Borken (ots)

Einbrecher haben in den vergangenen Tagen in mehreren Orten des Kreises Borken ihr Unwesen getrieben.

In Rhede drangen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in ein Wohnhaus am Krommerter Weg ein. Um hineinzukommen, hatten sie sich gewaltsam an einem Fenster zu schaffen gemacht. Sie durchsuchten das Innere. Erkenntnisse zu einer möglichen Tatbeute lagen zunächst nicht vor.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Freitag in Velen-Ramsdorf zwischen dem frühen Nachmittag und dem späten Abend. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus an der Siemensstraße. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Am Freitagnachmittag drangen Unbekannte durch ein Kellerfenster in ein Wohnhaus in Heiden ein. Eine anwesende Bewohnerin nahm verdächtige Geräusche wahr und machte sich durch lautes Rufen bemerkbar. Offensichtlich veranlasste dies den oder die Täter, ohne Beute zu flüchten. Der Tatort liegt an der Raiffeisenstraße.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell