POL-ME: Autoreifen zerstochen - die Polizei bittet um Hinweise - 2505118

Hilden (ots)

In Hilden zerstach ein bislang unbekannter Täter in der Nacht auf Dienstag, 27. Mai 2025, Reifen an mehreren Autos, die in der Nähe des Hildener Krankenhauses geparkt waren. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Das ist der aktuelle Kenntnisstand:

Am Dienstagmorgen meldeten sich die Halterinnen und Halter mehrerer Autos bei der Polizei in Hilden und gaben an, dass in der Straße Am Holterhöfchen sowie auf einem Parkplatz an der Walder Straße die Reifen mehrerer Autos mutmaßlich zerstochen worden seien. Betroffen war jeweils ein Reifen an einem Mazda CX-5, einem Volkswagen Up, einem Ford Fiesta, einem Renault, einem Hyundai i20 sowie an einem Toyota BZ4X. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf eine vierstellige Summe.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Hierbei ergaben sich bislang aber noch keine Hinweise auf einen Täter oder eine Täterin. Daher bittet die Polizei um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Hierzu fragt die Polizei: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich rund um das Krankenhaus gemacht und kann die Ermittlungen der Polizei unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden jederzeit unter der 02103 898-6410 entgegen.

