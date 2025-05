Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkehrsunfall mit drei Pkw auf der A1: Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

BAB 1 / Hollenstedt. Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 22:36 Uhr auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Hollenstedt und der Rastanlage Aarbachkate (Fahrtrichtung Hamburg) zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen ein - unter anderem kam auch eine Drohne zum Einsatz.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Skoda Octavia - ein 38-jähriger Mann - die mittlere Fahrspur mit hoher Geschwindigkeit. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf einen vorausfahrenden Opel Corsa auf. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Opel zur Seite und wurde über die Fahrbahn geschleudert. Dabei kollidierte er mit der Mittelschutzplanke. Im weiteren Verlauf stieß der Skoda mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Daimler zusammen.

Der 44-jährige Fahrer des Opel sowie der 63-jährige Fahrer des Daimler wurden leicht verletzt. Drei Mitfahrende (48 bis 51 Jahre alt) im Daimler blieben unverletzt.

Alle beteiligten Fahrzeuge konnten nach dem Unfall noch aus eigener Kraft auf den Seitenstreifen transportiert werden. Noch bevor Einsatzkräfte der Polizei an der Unfallörtlichkeit eintrafen, flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß über einen Wildschutzzaun in unbekannte Richtung. Sein Skoda wurde am Unfallort zurückgelassen und durchsucht. Im Wagen wurden persönliche Gegenstände und ein Ausweisdokument festgestellt; eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann blieb jedoch ohne Erfolg.

Der rechte Fahrstreifen war zeitweise gesperrt, es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

