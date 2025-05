POL-ROW: ++ Bremervörde - Iselersheim: Brand einer Windkraftanlage ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Bremervörde - Iselersheim: Brand einer Windkraftanlage

Rotenburg (Wümme)

Bremervörde - Iselersheim: Brand einer Windkraftanlage

Bremervörde/Iselersheim. Am gestrigen Donnerstag (15.05.2025) wurde der Einsatzleitstelle gegen 18:39 Uhr der Brand einer Windkraftanlage in Iselersheim gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte stand das Maschinenhaus der rund 65 Meter hohen Anlage bereits in Vollbrand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf eines der Rotorblätter über, das schließlich - gemeinsam mit weiteren Trümmerteilen - von der Anlage abbrach und zu Boden stürzte.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Das Maschinenhaus brannte vollständig aus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt als Auslöser auszugehen. Die betroffene Windkraftanlage war im Jahr 2003 in Betrieb genommen worden.

Der Einsatz gestaltete sich aufgrund der Höhe und der exponierten Lage der Anlage als aufwendig und war erst kurz vor Mitternacht beendet. Insgesamt waren rund 100 Kräfte der umliegenden Feuerwehren, ein Rettungswagen sowie das Deutsche Rote Kreuz im Einsatz.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

