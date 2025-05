POL-ROW: ++ Taschendiebe schlagen im Supermarkt zu: Polizei gibt erneut Hinweise ++ Zwei Verkehrsunfälle mit leicht Verletzten ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Taschendiebe schlagen im Supermarkt zu: Polizei gibt erneut Hinweise ++

Scheeßel. Bereits am vergangenen Freitag wurde einer 77-jährigen Frau während ihres Einkaufs in einem Supermarkt die Geldbörse entwendet. Neben einer geringen Menge Bargeld stahlen der oder die Täter auch die Ausweisdokumente der Geschädigten. Immer wieder nutzen Taschendiebe bundesweit die Unachtsamkeit von Kundinnen und Kunden aus - häufig greifen sie unbemerkt in Einkaufswagen sowie Jacken- oder Handtaschen.

Die Polizei weist erneut darauf hin, keine Wertgegenstände - insbesondere Portemonnaies - unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zu lassen. Professionelle Täter nutzen bereits kleinste Momente der Unachtsamkeit konsequent aus.

Unsere Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl:

- Tragen Sie Geldbörsen, Ausweise und andere Wertsachen möglichst dicht am Körper - am besten in verschlossenen Innentaschen oder Gürteltaschen.

- Hand- oder Umhängetaschen sollten stets verschlossen und möglichst vor dem Körper getragen werden.

- Lassen Sie Ihre Tasche nie unbeaufsichtigt im Einkaufswagen oder am Rollator hängen - auch nicht für einen kurzen Moment.

- Seien Sie besonders wachsam, wenn Sie von fremden Personen angesprochen, abgelenkt oder in ein Gespräch verwickelt werden - dabei handelt es sich häufig um eine Ablenkungstaktik.

- Vermeiden Sie es, größere Bargeldbeträge mit sich zu führen.

- Achten Sie auf Ihr Umfeld, wenn Sie an der Kasse bezahlen - verdecken Sie Ihre PIN-Eingabe.

- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob Sie Ihre Wertsachen noch bei sich haben - vor allem nach einem Rempler oder engem Körperkontakt.

- Melden Sie verdächtige Personen oder Vorfälle umgehend der Polizei.

Wichtig: Sollte Ihnen Ihre Geldbörse gestohlen worden sein, lassen Sie umgehend Ihre Bankkarten sperren und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

++ 77-Jährige kollidiert mit Steinmauer und verletzt sich leicht ++

Farven. Am gestrigen Dienstag kam es gegen 10:13 Uhr in der Schulstraße - auf Höhe der Zufahrt zur Feuerwehr - zu einem Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Autofahrerin kam vermutlich infolge eines plötzlichen Unwohlseins nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer. Die Seniorin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort von Rettungssanitätern behandelt.

An ihrem VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2400 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

++ Vorfahrt missachtet: 84-Jährige leicht verletzt ++

Rotenburg. Gestern gegen 12:00 Uhr kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall. Eine 84-jährige Fiat-Fahrerin war auf der Straße Moorkamp unterwegs und wollte auf die B 440 (Brauerstraße) einbiegen. Dabei übersah sie eine 38-jährige Frau, die mit ihrem Mazda vorfahrtberechtigt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die 84-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

