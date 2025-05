Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Ilmenau (ots)

In der Elgersburger Straße in Roda hielten am 09 Mai, gegen 22.00 Uhr, mehrere Personen eine Feierlichkeit in einem Hinterhof ab. Augenscheinlich aufgrund der Lautstärke wandten sich ein 36-Jähriger (deutsch) und ein 60-Jähriger (kasachisch) an die Feiernden. Im weiteren Verlauf griffen nach derzeitigen Erkenntnissen ein 34 Jahre alter Mann (ukrainisch) sowie ein 46-Jähriger (ukrainisch) die beiden verbal und körperlich an. Fortfolgend wirkten die 36 und 60 Jahre alten Männer mit einem Vierkantholz auf die ukrainischen Männer ein. Der 46-Jährige wurde schwer und der 34-Jährige leicht verletzt, sie wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurden Atemalkoholtests durchgeführt. Diese zeigten, dass alle beteiligten Personen unter Einfluss von Alkohol standen. Zur Sachverhaltsaufklärung kamen mehrere Streifenwagen zum Einsatz, die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen wurden aufgenommen, ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

