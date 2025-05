Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Visselhövede - Brand in Einfamilienhaus ++ Kirchwalsede - Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 205 ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Visselhövede - Brand in Einfamilienhaus ++

Visselhövede. Am heutigen Montagmorgen, gegen 05:00 Uhr, kam es in der Weberlohstraße zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Verletzt wurde niemand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen.

Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen derzeit nicht vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

++ Kirchwalsede - Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 205 ++

Kirchwalsede. Am Sonntag, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 205 zwischen Westerwalsede und Kirchwalsede ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 64-jähriger Fahrer verlor nach derzeitigem Stand aufgrund eines technischen Defekts an einem medizinischen Gerät die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, seine 62-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell