Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pkw gegen Fußgängerin; Zeugen gesucht

Bremervörde (ots)

Bremervörde. Am 07.05.2025 gegen 15:00 Uhr kam es im Middelweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Nach Angaben der Fußgängerin kam ein Pkw recht zügig aus der Straße Am Hang in Richtung Neues Feld gefahren. Auf Höhe der Hausnummer 1 kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin, wobei diese verletzt wurde. Die Pkw Führerin stieg daraufhin aus und sprach die Verletzte an. Aufgrund einer Sprachbarriere kam jedoch kein Austausch zustande und die Verursacherin verließ die Unfallörtlichkeit. Bei dem Pkw soll es sich um ein dunkles, neueres Modell handeln. Die Fahrzeugführerin ist, laut der Verletzten, 30 bis 40 Jahre alt, blonde zum Zopf gebundene Haare und deutschsprachig. Wer Beobachtungen gemacht hat und Angaben zur Fahrerin des Pkw machen kann wird gebeten sich bei der Polizei in Bremervörde unter 04761 74890 zu melden.

