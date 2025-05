POL-ROW: Falscher Handwerker

Fintel/Sittensen (ots) - Fintel/Sittensen. Am 1. Mai ist es im Landkreis Rotenburg zu zwei Trunkenheitsfahrten gekommen. Zum einen wurde um 03:25 Uhr in Fintel ein 32-jähriger aus dem Heidekreis mit etwa 1,3 Promille Atemalkohol aus dem Verkehr gezogen. Zum anderen wurde ein 33-Jähriger aus der Gemeinde Scheeßel um 10:50 Uhr in Sittensen mit etwa 1,7 Promille gestoppt. Beiden Verkehrsteilnehmern wurde zur genauen Bestimmung der Alkoholkonzentration im Körper Blut ...

