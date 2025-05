Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Flächenbrand durch Böller

Sottrum (ots)

Sottrum. Am Donnerstag kam es gegen 14:25 Uhr zu einem Flächenbrand auf einem bewachsenen Erdwall an der Schillerstraße. In unmittelbar zeitlicher Nähe wurden drei Jugendliche auf E-Scootern gesehen. Diese stehen möglicherweise im Zusammenhang mit dem 200 m² großen Brand am Sportplatz des Gymnasiums. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr in kurzer Zeit gelöscht werden. Da es sich bei dem Brandort um einen mittels Stabmattenzaun eingezäunten Bereich handelt, wird davon ausgegangen, dass ein gezündeter Böller brandursächlich ist. Diese Annahme wird durch einen Anwohner, der einen lauten Knall gehört habe, bestätigt. Wer im genannten Zeitraum drei jugendliche auf E-Scootern oder andere verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Sottrum unter 04264 836460 zu melden.

