POL-ROW: ++ Illegale Jagdfalle gefährden Arbeiter ++ Trecker verunfallt bei Wittkopsbostel: Vollsperrung ++ Suchmaßnahmen nach vermisstem Klaus Renken ++

++ Illegale Jagdfalle gefährden Arbeiter ++

Bremervörde. Gestern, gegen 12:07 Uhr, stellten Mitarbeiter eines hiesigen Verkehrsunternehmens bei Zaunarbeiten drei scharfe Fanggeräte zur Jagd im Nahbereich der Schienen und zwischen mehreren Häusern hinter der Straße Am Fischerklink fest. Bei den Fallen handelte es sich um Tellereisen (umgangssprachlich auch Bärenfalle genannt). Die Nutzung ist hierzulande grundsätzlich verboten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Fallen konnten ohne Vorkommnisse ausgelöst und beseitigt werden. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter 04761-74890 bei der Bremervörder Polizei zu melden.

++ Trecker verunfallt bei Wittkopsbostel: Vollsperrung ++

Scheeßel/Wittkopsbostel. Am heutigen Vormittag kam es zu einem unglücklichen Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Traktor samt Anhänger und Ladung. Der 24-jährige Mann am Steuer fuhr gegen 11:39 Uhr auf der K 219 (Wittkopsbostel in Richtung Sothel), als er plötzlich mit seiner Maschine in den Grünstreifen geriet. Durch ein Lenkmanöver kippte der Anhänger schließlich auf die Straße. Der geladene Sand wurde auf der gesamten Fahrbahn verteilt. Für die Reinigung und Unfallaufnahme musste die Straße einige Zeit voll gesperrt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

++ Suchmaßnahmen nach vermisstem Klaus Renken ++

Lauenbrück. Am gestrigen Vormittag suchte eine Vielzahl von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei erneut nach dem seit Februar vermissten Klaus Renken. Nach mehreren Stunden war der Einsatz beendet. Der Mann konnte leider nicht gefunden werden. Bereits am 14. April war die Bereitschaftspolizei in einem Waldstück unterhalb des Mobilheimparks zur Absuche eingesetzt.

