POL-HRO: Baugeräte und Kühlschrank von Baustelle gestohlen

Holthusen bei Pampow (ots) - Bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in Holthusen bei Pampow haben unbekannte Täter am Wochenende nach einer ersten Übersicht Bargeld gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge drangen die Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Einrichtung ein und haben Bargeld in zweistelliger Höhe entwendet. Zudem entstand an dem Fenster ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die ...

mehr