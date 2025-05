Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Kindertagesstätte

Holthusen bei Pampow (ots)

Bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in Holthusen bei Pampow haben unbekannte Täter am Wochenende nach einer ersten Übersicht Bargeld gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge drangen die Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Einrichtung ein und haben Bargeld in zweistelliger Höhe entwendet. Zudem entstand an dem Fenster ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die Kriminalpolizei hat am Tatort Spuren gesichert und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich im Buchholzer Weg ereignet hat, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell