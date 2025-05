POL-HRO: Unbekannte stehlen eimerweise Honig - Polizei sucht Zeugen

Kummer/Göhlen/Grebs (ots) - Nach dem Diebstahl von hochwertigen GPS-Elementen im Raum Ludwigslust sucht die Polizei nun mögliche Tatzeugen. Unbekannte Täter sollen am Wochenende von drei Agrarbetrieben mehrere GPS-Sensoren sowie Monitore fachgerecht demontiert und dann entwendet haben. In Kummer haben die Täter in der Nacht zu Samstag die Technik aus drei Traktoren gestohlen. Zwei Mähdrescher wurden in Göhlen in der ...

mehr